France-AfSud : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face à l'Afrique du Sud, en amical, à Lille (5-0), Kylian Mbappé (23 ans) avait le sentiment du devoir accompli à l'issue de la rencontre au micro de TF1. «Je me sens bien, très bien sur le terrain, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec les copains, je pense qu’on en a donné aussi. C’était un match plein», a-t-il lancé.

Insatiable, l'attaquant de l'équipe de France et du Paris SG court déjà derrière de nouveaux objectifs. «Le record de buts en sélection ? J'y pense. J’ai toujours voulu être le premier en tout, c'est un long chemin. Ce qu’a fait Thierry Henry (actuel meilleur buteur de l'histoire des Bleus), personne ne l’a fait mais je peux y arriver, et plus vite qu’on le croit», a lâché l'international tricolore, déjà concentré sur la prochaine Coupe du Monde au Qatar.