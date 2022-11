Espagne - Allemagne : Jordi Alba veut retenir le positif après le nul

Après le match nul entre l'Espagne et l'Allemagne (1-1), lors de la deuxième journée du groupe E, le latéral espagnol, Jordi Alba a réagi en conférence de presse. Si le score est frustrant, la prestation générale reste belle. Et l'Espagnol de 33 ans souhaite conserver cet esprit avant la rencontre contre le Japon.

«Nous avons eu des moments forts, parfois nous nous sommes précipités avec le ballon mais nous avons toujours eu l'idée du match. L'Allemagne est une grande équipe et cela a eu une influence. L'équipe a tout donné et nous dépendons de nous. C'était équilibré, avec deux équipes qui voulaient le ballon. On n'a pas pu en première mi-temps, puis on a marqué et ils nous ont égalisé dans un jeu malheureux. Il faut continuer», a déclaré le joueur du FC Barcelone.