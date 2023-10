Lille rend hommage à Eden Hazard

La suite après cette publicité

Prenant officiellement sa retraite ce mardi, Eden Hazard (32 ans) laisse le monde du football sans l’un de ses génies. L’ailier belge a décidé d’écouter son corps et de raccrocher ses crampons : «il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde.»

Logiquement, son club formateur de Lille où il a remporté la Ligue 1 en 2011 a décidé de lui rendre hommage via un communiqué : «la trajectoire professionnelle d’Eden Hazard touche à sa fin, mais ses prouesses vivront à jamais dans nos mémoires. Un prodige dont le visage est gravé à l’entrée du Domaine de Luchin, le plus grand talent formé au LOSC. Merci Eden.» En 194 matches avec les Nordistes, le Belge avait marqué 50 buts et délivré 53 offrandes.