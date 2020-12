Premier League : Tottenham domine Arsenal et reprend la tête

North London Derby, épisode 188. Dans le cadre de la 11e journée de Premier League, Tottenham accueillait ce dimanche Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium pour un nouveau derby entre les deux équipes. Deuxièmes, les Spurs avaient pour objectif de reprendre la première place, propriété de Chelsea depuis samedi. Les Gunners devaient de leur côté se reprendre après trois matches sans succès en championnat, eux qui pointaient à la 15e place au coup d'envoi... José Mourinho sortait un 4-2-3-1 avec Kane seul en pointe, alors que Mikel Arteta optait pour un 4-4-2 avec son duo Aubameyang-Lacazette devant.

Plus entreprenants que les Gunners en début de match, les Spurs allumaient la première mèche avec un coup-franc pas inquiétant de Dier (3e). Saka se chargeait de répondre pour Arsenal mais le latéral envoyait le ballon dans les tribunes (6e). Des imprécisions donc, jusqu'à ce but sublime de Son. Côté gauche, le Sud-Coréen fixait son adversaire, rentrait à l'intérieur et envoyait une magnifique frappe enroulée des 25 mètres dans le but de Leno (13e, 1-0). Désormais en tête, les troupes de José Mourinho géraient cette avance tout en cherchant à enfoncer le clou. Mais Leno captait le tir d'Hojbjerg (26e).

Kane-Son, duo gagnant !

Malgré quelques incursions, notamment depuis les couloirs, les hommes de Mikel Arteta peinaient à créer le danger et Lloris vivait une première période tranquille. A l'inverse de Leno. En contre-attaque, les Spurs combinaient bien et les rôles s'inversaient puisque Son décalait Kane qui fusillait totalement le portier allemand (45e+1, 2-0). L'attaquant anglais devenait ainsi le meilleur buteur de l'histoire du North London Derby (11 buts) devant Emmanuel Adebayor (10). En seconde période, les Gunners devaient alors réagir. Mais ni Lacazette (47e), ni Aubameyang (49e) ne trompaient la vigilance de Lloris.

Dès lors, les deux équipes nous offraient un match brouillon, avec d'un côté de la précipitation devant et de l'autre un manque d'efficacité. Il fallait attendre la 68e minute pour une nouvelle occasion mais encore une fois, Lloris s'imposait sur le coup de tête de Lacazette. Même si la bataille continuait, les visiteurs ne trouvaient pas la solution pour revenir et le score ne bougeait plus. Dans son enceinte, Tottenham disposait d'Arsenal et repassait en tête de la Premier League. Les Gunners restaient eux quinzièmes, à sept points de la zone rouge.

