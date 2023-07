MU : Erik ten Hag veut des renforts offensifs

La suite après cette publicité

Défait par le Real Madrid (0-2) lors d’une rencontre amicale aux Etats-Unis, Manchester United est toujours à la recherche de son futur attaquant. Interrogé à ce sujet, Erik ten Hag a d’ailleurs reconnu que ce dossier était prioritaire. «Absolument. Deux choses : le pressing peut être meilleur dès le début et marquer des buts. Je pense que nous avons besoin de plus de joueurs capables d’être en un contre un. Nous avons eu les situations nécessaires. Il y avait (Marcus) Rashford, Scott McTominay et (Alejandro) Garnacho. Il faut marquer. Nous nous sommes créé de très bonnes occasions, mais nous devons être plus lucides et marquer dans ces situations. Nous en avons eu quelques-unes - trois ou quatre bonnes occasions - mais nous sommes restés dans le match jusqu’à la dernière minute et nous avons encaissé le deuxième but».

Relancé sur cet objectif de recruter un 9, le technicien néerlandais a, par ailleurs, avoué les difficultés rencontrées pour ce dossier. «C’est toujours difficile à voir. C’est comme regarder dans une boule de cristal, mais nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir». Concernant Rasmus Hojlund, annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur des Red Devils, Ten Hag a cependant refusé d’en dire plus : «nous ne parlons jamais de joueurs sous contrat avec un autre club. Nous avons nos objectifs. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes occupés à trouver le bon joueur pour qu’il signe un contrat avec nous». Affaire à suivre…

