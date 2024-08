Manchester City : le magnifique cadeau de Pep Guardiola

Arrivé en 2016 sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola a incontestablement marqué son empreinte au sein du club mancunien. Au-delà des titres remportés (17 dont six Premier League et une Ligue des champions), sa personnalité est appréciée par les joueurs, mais aussi par le personnel travaillant pour les Skyblues. Un sentiment qui semble être réciproque. En effet, The Times rapporte que l’entraîneur espagnol a offert près de 11 000 euros à chaque membre du personnel de l’équipe première.

Des cuisiniers aux agents de sécurité, en passant par les réceptionnistes, les cuisiniers, les physiothérapeutes, les préposés à l’équipement et même les baristas, ils sont entre 60 et 70 personnes à avoir bénéficié de ce cadeau de la part de l’ancien technicien du Barça et du Bayern. Un magnifique geste de la part de l’homme de 53 ans, dont le contrat avec City expire en juin 2025.