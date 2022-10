La Liga menace de faire grève face au retour de la Super League !

Alors qu'il avait rapidement disparu l'an dernier, le projet de Super League - toujours soutenu par la Juventus, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid ou encore le Barça - est toujours une menace pour l'UEFA et la Ligue des Champions. Ce concept mort-né de compétition sportive fermée entre certains des clubs de football les plus puissants du continent européen avait beaucoup alimenté les débats et beaucoup de Championnats nationaux craignent encore son retour.

La suite après cette publicité

En Espagne, où les trois plus gros clubs du pays sont favorables à ce projet pour contrer la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, prévue pour 2024, la tension monte. Le projet de loi sur le sport, auquel s'opposent 39 des 42 clubs de Liga, prend forme en Espagne. Le Congrès a ignoré la demande des opposants à la réforme et le texte pourrait être approuvé dès ce mardi. La conséquence ? Une possibilité pour les clubs, qui le souhaitent, de participer à la Super League, sans aucun risque d'être exclu du Championnat espagnol.

La Liga veut se mettre en grève

Face à cette décision redoutée, 39 clubs espagnols, de première et de deuxième division, menacent de faire grève dès ce week-end, lors de la 12e journée de Liga et la 13e journée de Liga Santander, contre cette décision, uniquement soutenue par les Colchoneros, les Merengues et les Blaugranas. «Je ne sais pas quel sera le mécanisme, mais si par le dialogue et la négociation, nous ne trouvons pas de solution à la position actuelle du gouvernement, il y aura des mécanismes de force et d'unité de la part des clubs. Nous ne pouvons pas permettre qu'on détruise notre modèle de cette manière, que nous considérons comme totalement injuste», a assuré le vice-président de la Liga, Quico Catalán, sur SuperDeporte.

«Si j'ai peur des représailles ? Jamais. Nous demandons quelque chose qui soit juste et cohérent, qui soit nécessaire. Pourquoi devons-nous être en faveur d'un projet d'une future Super League ? Pourquoi les ligues professionnelles n'ont-elles pas les mêmes droits que les fédérations ? (...) Je n'ai entendu personne. Je n'ai encore entendu personne qui ait un argument solide disant que les 39 clubs qui s'y opposent, ont tort», a-t-il ajouté. En cas d'application de ce projet de loi, et même en cas de grève, cela serait une première victoire pour le projet de Super League, loin d'être enterré.