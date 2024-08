Sergio Rico cherche un nouveau club

En mai 2023, Sergio Rico a été victime d’un violent accident de cheval qui a failli lui coûter la vie. Éloigné des terrains depuis, le portier de 30 ans est aujourd’hui en pleine forme. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au PSG, l’Espagnol espère retrouver un club et rejouer le plus rapidement possible. « Ce que je souhaite aujourd’hui ? Continuer à profiter du football. Me sentir de nouveau comme gardien de but, ce qui est quelque chose que je désire beaucoup, et jouer encore pendant de nombreuses années », a-t-il déclaré dans une interview à Marca.

Le natif de Séville, passé par le club andalou, espère retourner dans son ancien club où il a connu tant de succès. « C’est là où j’ai grandi. J’ai passé plus d’heures là-bas que chez moi et à l’avenir, j’aimerais pouvoir retourner à Séville et aider l’équipe. » Pour rappel, Rico a remporté l’Europa League trois fois d’affilée avec le club sévillan (2014, 2015, 2016).