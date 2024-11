MLS : l’Inter Miami de Lionel Messi enrage après le fiasco !

Cette saison, le titre leur semblait promis. Sous l’impulsion d’un Lionel Messi excellent et avec l’apport de ses anciens glorieux coéquipiers du FC Barcelone (Busquets, Alba, Suarez), l’Inter Miami avait réussi une saison régulière de MLS presque parfaite. Bouclant cette dernière avec 74 points et une première place largement méritée dans la conférence Est, le club de David Beckham faisait logiquement office de favori pour glaner le premier championnat de son histoire. Pour ce faire, il fallait déjà éliminer l’Atlanta United au premier tour des play-offs. Pour rappel, l’équipe qui glane deux rencontres de la série de trois matches est qualifiée pour le tour suivant.

Ayant terminé devant leurs adversaires de l’état de Géorgie, les Floridiens allaient donc disputer deux de ses trois matches à domicile. Un système établi pour récompenser qui ont réalisé une meilleure saison régulière et qui est censé leur conférer un avantage non négligeable. Ainsi, le 26 octobre dernier, les pensionnaires du Chase Stadium ont remporté la première manche grâce à des buts de Luis Suarez et Jordi Alba (2-1). Un score que les Floridiens ont finalement concédé une semaine plus tard en déplacement à Atlanta (2-1). Et alors que la série était donc à égalité (1-1), le troisième et dernier match de cette confrontation allait donc être crucial.

Jordi Alba enrage contre le format des play-offs

Ce dernier avait lieu la nuit dernière à Miami. Et finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les ouailles de Tata Martino. Malgré l’ouverture du score précoce de Marcos Rojas, les Floridiens ont vu leur adversaire prendre les devants grâce à un doublé de Jamal Thiaré. Et après l’égalisation d’une tête rageuse de Lionel Messi, qui a suivi d’une embrouille entre plusieurs joueurs de l’Inter Miami et du gardien d’Atlanta, les visiteurs ont repris l’avantage à l’entame du dernier quart d’heure et n’ont plus lâché la victoire (2-3). Une terrible désillusion pour les joueurs en rose qui ont ainsi été éliminés d’entrée alors qu’ils faisaient office de favori pour remporter le championnat cette saison.

Au terme de la rencontre, le ton est monté dans les rangs floridiens. Alors que cet échec est dur à encaisser, Tata Martino n’a pas caché que l’amertume prédominait hier après cette sortie prématurée : «il y a eu du bon et du mauvais cette saison. Si vous repensez à là où nous étions en novembre de l’an dernier, il y a bien sûr eu des progrès pour le club, pas seulement pour l’équipe. Si vous pensez aux attentes que nous avions pour ces play-offs, nous avons sans aucun doute échoué.» Du côté de Jordi Alba, la pilule est plus dure à avaler. En effet, le défenseur gauche s’est fendu de plusieurs commentaires pour critiquer le format établi par la MLS : «c’est une journée compliquée. Il faut tout évaluer, mais de l’intérieur, je pense que nous avons manqué d’un peu plus de contrôle, en particulier sur leurs contre-attaques. Je pense que nous aurions mérité plus de buts dans les trois matches, surtout dans le deuxième et le troisième. Aujourd’hui, je pense que nous avons été supérieurs, nous avons dominé, mais ils se sont rapprochés quatre fois et ont marqué trois buts. Il y a clairement des choses à corriger, mais c’est une journée difficile. Nous voulions gagner, mais nous devons féliciter l’équipe rivale et nous devons assimiler tout ce qui s’est passé, corriger les choses et j’espère que cela nous aidera à l’avenir. Je pense que ce format est un peu injuste. C’est fait comme ça depuis des années mais je pense que cela devrait être le champion d’une conférence contre celui de l’autre.» Il faudra désormais faire mieux l’année prochaine pour Lionel Messi et consorts…