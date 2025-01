Les clubs de Liga ont un plan pour nuire au FC Barcelone !

La situation de Dani Olmo et de Pau Victor n’est toujours pas réglée. Les dernières nouvelles sont plutôt positives a priori, puisque le CSD (Conseil Supérieur du Sport, organisme dépendant du gouvernement) a donné raison aux Barcelonais, bien qu’il s’agisse d’un feu vert temporaire. Et ce alors que la Liga et la Fédération ont déjà expliqué que l’enregistrement des deux joueurs n’était pas possible. Mais dans ce dossier, on est jamais à l’abri d’un énième retournement de situation.

Ce qui est certain en revanche, c’est que les autres clubs de Liga surveillent de très près tout ça. Il y a quelques jours déjà, on apprenait dans la presse ibérique que certains clubs - l’Athletic Club, l’Atlético de Madrid et le Séville FC étaient mentionnés - auraient déjà mis la pression sur la Liga pour que cette dernière ne fasse aucun traitement de faveur au club catalan.

Un plan pour porter préjudice au Barça

Et voilà que Relevo en dit un peu plus. Au milieu de toutes ces problématiques juridiques et administratives qu’il est fort probable que même les dirigeants du Barça ne comprennent pas dans leur totalité, les autres clubs de Liga fâchés par cette possible faveur du gouvernement envers le Barça auraient déjà un plan. Ils pourraient ainsi porter plainte contre les Barcelonais pour composition d’équipe illégale dans le cas où un des deux joueurs soit utilisé contre eux.

Suite à la décision du CSD et si Dani Olmo venait par exemple à être utilisé par Hansi Flick face à Getafe le samedi 18 en Liga, mais qu’à l’avenir un juge décide finalement de donner raison à la Liga et la Fédération, les clubs seraient dans leur droit de déposer une plainte contre le Barça. Et ceci pourrait logiquement entraîner de lourdes sanctions. En 2015, le Real Madrid avait par exemple été automatiquement été éliminé de la Copa del Rey pour des raisons similaires, à savoir aligner un joueur (Denis Cheryshev) qui n’aurait pas dû pouvoir jouer. Une menace que le Barça va logiquement prendre très au sérieux.