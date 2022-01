CdF : le groupe de l'OM pour la réception de Montpellier

L'Olympique de Marseille a dévoilé ce vendredi le groupe convoqué par l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, qui sera absent et suppléé par son adjoint Jorge Desio sur le banc, pour la réception du Montpellier HSC au Vélodrome samedi soir (21h) dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Convoqué avec le Brésil, Gerson n'est pas présent dans le groupe phocéen. Les deux nouvelles recrues marseillaises, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, sont quant à elles présentes pour affronter le MHSC, tout comme certains jeunes de l'académie : le gardien de but Pablo Vanni, le milieu de terrain Oussama Targhalline et l'ailier Salim Ben Seghir.