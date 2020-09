L'agent de Luis Suarez répond à l'intérêt de l'OM

La suite après cette publicité

André Villas-Boas l’a confirmé : l’Olympique de Marseille est plus que jamais à la recherche d’un attaquant. Hier, le nom du buteur colombien de Watford, Luis Suarez a été évoqué en ce sens. Agé de 22 ans, ce dernier a enchaîné trois prêts consécutifs en Espagne (Valladolid, Nastic, Saragosse) et sort même d’une année à Saragosse ponctuée par 19 buts et 6 passes décisives en 38 matchs de deuxième division. Sur le papier, cette piste a de quoi séduire.

Contacté par nos soins, l'agent du joueur (travaillant pour l'agence Wasserman) a toutefois apporté un bémol à cette information. « J’ai vu qu’il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais je peux vous dire qu’il n’y a rien de concret avec l’OM. Il y a en revanche beaucoup d’intérêts en Espagne (Valence et l'Atlético de Madrid sur sur le coup, ndlr). Mais le joueur reste concentré sur Watford pour le moment, même si son équipe est descendue en deuxième division. » De quoi siffler la fin du dossier Suarez sur la Canebière ?