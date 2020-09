L'OM s'attaque à Luis Suarez

La suite après cette publicité

Un jour un nom. C'est ce que doivent penser les supporters de l'Olympique de Marseille, alors que leur club de cœur cherche à renforcer son secteur offensif. Ce n'est un secret pour personne, les Phocéens souhaitent enrôler un attaquant. Hier, il était notamment question de Keita Baldé dans les médias italiens, mais l'hispano-sénégalais reste une option peut-être trop chère pour l'OM.

Et voilà que la dernière information au sujet du mercato olympien est lancée par Le 10 Sport et The Athletic, qui nous indiquent que le club du sud de la France s'intéresse à Luis Suarez. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de l'attaquant uruguayen du Barça, mais du joueur colombien qui appartient à Watford, relégué en Championship à l'issue de la saison dernière.

Un joueur convoité en Espagne

Le buteur de 22 ans sort d'une sacrée saison en deuxième division espagnole, où il était prêté. 19 buts et 6 passes décisives en 38 matchs, de quoi taper dans l’œil de clubs huppés outre-Pyrénées, à l'image de Valence et de l'Atlético de Madrid. L'Olympique de Marseille ferait en tout cas partie des candidats les mieux placés pour l'attirer.

Les discussions en seraient encore à un stade initial, et les Hornets espèrent pouvoir le conserver. Un jeu de bluff et de négociations est donc à prévoir, et comme pour beaucoup de dossiers chauds de ce mercato estival, tout risque de se régler dans les premiers jours du mois d'octobre, correspondant aux dernières heures de ce marché si particulier...