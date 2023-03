Les très mauvais calculs de l’OL avec Malo Gusto

La suite après cette publicité

Souvenez-vous, en plein mois de janvier 2023, l’Olympique Lyonnais voit Chelsea tenter une offensive sur Malo Gusto, son talentueux latéral droit de 19 ans. Devant l’insistance du club anglais et la proposition pharaonique du club londonien, l’OL tente de résister, mais alors que le joueur veut absolument rejoindre dès le mois de janvier la Premier League, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou parviennent à le retenir pour six mois dans le cadre d’un prêt alors que Laurent Blanc avait accepté son départ. Sur le papier, l’opération est belle puisque le club rhodanien récupère 35 M€ et voit l’un de ses meilleurs joueurs rester six mois supplémentaires.

En conférence de presse, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de saluer le travail de Ponsot sur le dossier. De son côté, Laurent Blanc se réjouissait de pouvoir compter sur son titulaire sur le flanc droit de la défense lyonnaise pour quelques mois. «C’est une bonne chose de rester, car il a encore des progrès à faire. Il ira à Chelsea encore meilleur qu’il ne l’est. Je ne pense pas qu’il y ait une déception chez lui. C’est extraordinaire ce qui lui arrive, car il signe pour six ans à Chelsea après un an comme titulaire en Ligue 1. Bravo à lui. Qu’il nous fasse quatre bons mois, car cela nous ferait du bien et cela l’aiderait lui aussi.»

Malo Gusto se refait une santé à Chelsea et prend la température dans le vestiaire des Blues

Ce que n’avait pas forcément prévu Blanc et la direction lyonnaise c’est la fragilité physique du joueur. Trois matches après l’officialisation de son transfert, Malo Gusto se blesse aux ischio-jambiers contre Lens le 12 février dernier. Aux abonnés absents depuis cette date, l’international espoir tricolore en profite pour se soigner à Londres auprès du staff médical des Blues qui avait détecté quelques failles physiques lors de sa visite médicale. Naviguant entre Londres et Villefontaine d’où il est originaire et non à Dubai comme certains médias ont pu le relayer, Malo Gusto se soigne après sa blessure et travaille d’ores et déjà pour être opérationnel à 100 % dès le début de la saison prochaine. Mieux, il profite des matches à Stamford Bridge de Chelsea pour traîner dans le vestiaire et créer des affinités avec ses futurs partenaires.

Et l’OL dans tout ça ? Le latéral droit de l’OL garde bien évidemment dans son coeur le club rhodanien et n’envisage pas une seconde de quitter Lyon sans y avoir joué quelques matches d’ici la fin de saison. Mais reste à savoir dans quel état aussi bien physique que psychologique… Fort heureusement pour Laurent Blanc, Sinaly Diomandé et Saël Kumbedi font mieux que d’assurer l’intérim sur le côté droit de la défense comme l’atteste le match XXL du jeune défenseur de 17 ans face à Nantes vendredi dernier. Reste que pour l’instant le prêt de Malo Gusto à l’OL n’est pas franchement une grande réussite. Il faudra encore attendre quelques semaines pour savoir s’il en sera autrement. Mais une chose est sûre, c’est toujours compliqué de conserver un joueur qui a déjà la tête ailleurs…