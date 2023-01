OL : Laurent Blanc commente le transfert de Malo Gusto

La suite après cette publicité

Ce week-end, l’Olympique Lyonnais a officialisé la vente de Malo Gusto (19 ans) à Chelsea. Le latéral droit, cédé pour 40 millions d’euros bonus compris, a été prêté à son club formateur pour six mois. Une bonne nouvelle pour Laurent Blanc qui compte sur lui durant les prochaines semaines.

«On est tous heureux pour lui. S’il est dans cette situation c’est d’abord grâce à lui et parce qu’il y a des gens qui croient en lui. C’est une bonne chose de rester car il a encore des progrès à faire. Il ira à Chelsea encore meilleur qu’il ne l’est. Je ne pense pas qu’il y ait une déception chez lui. C’est extraordinaire ce qui lui arrive, car il signe pour six ans à Chelsea après un an comme titulaire en Ligue 1. Bravo à lui. Qu’il nous fasse quatre bons mois car cela nous ferait du bien et cela l’aiderait lui aussi.» Le message est passé !

