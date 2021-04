Manchester United : Paul Pogba règle ses comptes avec José Mourinho

La suite après cette publicité

Le dernier Tottenham-Manchester United a laissé des traces. Pour ce match si particulier pour José Mourinho, actuel entraîneur des Spurs après avoir entraîné Manchester United, les polémiques ont de nouveau éclaté lors du succès 3-1 de MU le week-end dernier. Le manager des Red Devils Ole Gunnar Solsjaer avait pointé du doigt le comportement de Son, en comparant le tout avec l'éducation qu'il donne à son fils. Il n'en fallait pas plus pour que Mourinho bondisse sur le sujet en expliquant qu'il valait mieux avoir un meilleur père que Solskjaer.

Interrogé par Sky Sports ce vendredi, le milieu de terrain français de Manchester United Paul Pogba est revenu sur le clash médiatique entre les deux entraîneurs. « Nous avons gagné le match, il a perdu le match, et il n'a pas voulu parler du match. Il a voulu parler du père de quelqu'un, c'est ce qu'il a fait. Tout le monde le connaît, il a fait du Mourinho. » Le joueur de 28 ans en a aussi profité pour régler ses comptes avec José Mourinho.

Pogba tacle le management de Mourinho

« Ce que j'ai aujourd'hui avec Ole est différent. Il ne va pas contre ses joueurs. Il peut ne pas les choisir, mais il ne les met pas à l'écart comme s'ils n'existaient plus. C'est la différence entre Mourinho et Ole », a-t-il lancé, en référence à la manière dont le «Special One» l'avait subitement ignoré durant son séjour sur le banc de Manchester United. Et Pogba de dévoiler les dessous de cette drôle de gestion.

« Avant, j'avais une super relation avec Mourinho, tout le monde le voyait. Et le jour d'après, tu ne savais pas ce qu'il s'était passé. C'est une chose étrange qu'il y a eue avec Mourinho et je ne peux même pas vous l'expliquer car je ne sais pas », a-t-il précisé. Le cas Luke Shaw, presque victimisé par Mourinho et étincelant ces derniers mois, est tout aussi parlant. « Ole a beaucoup aidé Luke Shaw, qui avait eu une saison difficile avec Mourinho. Et il a prouvé qu'il avait de la qualité et qu'il pouvait avoir la confiance de l'entraîneur. » Paul Pogba vs José Mourinho, le match est relancé !