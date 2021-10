OM : Didier Drogba ne pouvait plus revenir au Vélodrome

L'ancien attaquant de l'OM et Chelsea Didier Drogba va faire son retour au Vélodrome, onze ans après l'avoir foulé pour la dernière fois sous le maillot de Chelsea en Ligue des Champions. En effet, le «Match des Héros», organisé pour collecter des fonds pour la Fondation Dider Drgoba et l'UNICEF, devrait réunir plusieurs anciennes gloires de l'Olympique de Marseille, comme Éric Di Meco ou encore Basile Boli, tous deux vainqueurs de la Coupe aux grandes oreilles en 1993.

Dans un long entretien accordé à La Provence, l'ex-international ivoirien s'est dit ravi de retrouver l'antre du boulevard Michelet pour cette occasion : « C’est mon club de cœur, c’est l’Orange Vélodrome, mon sponsor, c’est une grande cause, il n’y avait donc pas mieux que Marseille pour organiser ce match. » Pourtant, Drogba n'a plus retrouvé les tribunes du stade malgré son amour pour le club : « Alors, pour tout dire, on m’avait demandé de ne plus revenir au stade... » Une étonnante confession de l'attaquant qui a porté le maillot olympien lors de la saison 2003/04...