OM : un match all-star organisé au Vélodrome

Au profit de la Fondation Didier Drogba et de l'UNICEF, l'Orange Vélodrome accueillera un match de gala le 13 octobre prochain. Une rencontre des légendes qui verra s'opposer deux formations garnies de stars et qui promet, d'ores et déjà, un beau spectacle. Ce lundi, les compositions de ce choc des héros sont tombées et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura du beau monde sur la pelouse phocéenne. Pour la team OM Legends dirigée par Jean-Pierre Papin, Fabien Barthez occupera les cages, protégé par une ligne de quatre défenseurs historiques de l'OM : Taye Taiwo, Basile Boli, Daniel Van Buyten et Habib Beye. Dans l'entrejeu, on retrouvera Samir Nasri et Robert Pires accompagnés sur les ailes de Djibril Cissé et le célèbre rappeur de Marseille Jul. Devant, Didier Drogba sera soutenu par Fabrizio Ravanelli.

La suite après cette publicité

Un onze de départ qui laisse rêveur, mais la team UNICEF présentera également sa constellation de stars. Sous la houlette d'Arsène Wenger, Jens Lehmann sera présent dans les buts, soutenu par un quatuor défensif inédit composé du pilote de Formule 1 Pierre Gasly, Eric Abidal, Ricardo Carvalho et Christian Karembeu. Au milieu, Gaizka Mendieta sera associé à Esteban Cambiasso. Sur le front de l'attaque, le trio Matt Pokora, Tony Parker et Patrick Kluivert sera chargé d'alimenter David Trezeguet, aligné en pointe. Deux effectifs qui laissent entrevoir des gestes de grande classe. Déjà ouverte, la billetterie comprend encore des places disponibles pour un montant entre 10 et 35 euros. L'ensemble des fonds collectés permettra de promouvoir l'accès à l'éducation pour les enfants de Côte-d'Ivoire.