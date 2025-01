OL : Georges Mikautadze a fait un choix radical pour son avenir

Un retour au bercail tant attendu. Formé à l’Olympique Lyonnais entre 2008 et 2015 avant de partir du côté de l’AS Saint-Priest puis du FC Metz, l’attaquant Georges Mikautadze avait fait son retour en terres rhodaniennes cet été. Un transfert estimé à 18,5 millions d’euros hors bonus qui faisait de l’attaquant géorgien (35 capes, 16 buts) de 24 ans l’une des têtes d’affiche du projet des Gones. Et si les débuts n’ont pas forcément été parfaits, cela va mieux depuis pour l’ancien Messin.

Auteur de 7 buts et 1 passe décisive en 21 matches, il a ainsi installé une vraie concurrence avec le capitaine Alexandre Lacazette et reste sur 4 réalisations lors de ses 6 dernières apparitions. Une dynamique solide qui laisse entrevoir de belles choses pour 2025. Pour autant, la situation de l’Olympique Lyonnais est complexe sur le plan économique et les Rhodaniens vont devoir faire des ventes. Arrivé cet été, Georges Mikautadze ne semble pas concerné par la situation, mais des clubs sont à l’affût.

Georges Mikautadze ne compte pas partir

Ainsi, le nom du club turc de Galatasaray est ressorti assez vite durant le mois de décembre. Les Stambouliotes doivent notamment compenser la longue blessure de Mauro Icardi en attaque. Selon nos informations, Everton et le Bayer Leverkusen sont également attentifs à la situation. Pour autant, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 qui vient de retrouver son club de cœur n’est clairement pas intéressé par un départ et l’a bien fait comprendre en conférence de presse ce jeudi.

Invité à répondre aux rumeurs concernant son avenir, Georges Mikautadze a balayé cela d’un revers de main et entend poursuivre avec l’Olympique Lyonnais. «Je suis arrivé il y a six mois, je ne vais pas déjà partir. Je suis concentré sur l’OL, sur le match contre Montpellier, samedi. Je ne fais pas attention à ce qui se dit ailleurs» a-t-il déclaré. Concentré sur la reprise du championnat, le numéro 69 des Gones a ainsi rassuré ses supporters sur ses intentions.