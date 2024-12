Nantes : Pedro Chirivella fier d’avoir frustré le PSG

Présent en zone mixte après le nul du FC Nantes sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-1), Pedro Chirivella a logiquement affiché sa satisfaction. Fier d’avoir contrarié les plans parisiens, le Nantais de 27 ans en a profité pour détailler le plan des Canaris. «Je pense que nous les avons un peu frustrés ce soir, nous avons fait aussi ce changement tactique en seconde période en passant en 5-4-1 à la place du 5-3-2 et je pense que nous les avons frustrés», a tout d’abord indiqué l’Espagnol.

Et d’ajouter : «on a bien travaillé, on savait que Paris laissait beaucoup d’espace derrière car ils attaquent avec beaucoup de joueurs et ils prennent des risques, il fallait bien défendre et finir les actions, on en a eu deux et on a réussi à le faire sur une donc c’est bien. Avec Paris on peut s’attendre à tout mais ce soir nous avons fait preuve de solidité. Ça reste un point, il faut désormais confirmer les bonnes choses de ce soir avec les trois points contre Rennes lors du derby». Réponse le week-end prochain.