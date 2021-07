Monaco : Oleg Petrov nouveau représentant du syndicat des clubs à l'UEFA

Le vice-président russe de l'AS Monaco Oleg Petrov a été nommé ce mardi représentant de l'Association Européenne des Clubs (ECA) au Conseil stratégique du Football professionnel de l'UEFA. Une assemblée qui réunit l'instance européenne, les ligues professionnelles, les clubs et les joueurs pour résoudre tout problème majeur lié au monde du football européen.

Parmi les autres représentants, on y trouve le Néerlandais Edwin Van der Sar (Ajax Amsterdam), Aurelio De Laurentiis (Naples) ou encore Fernando Carro, lui aussi récemment nommé représentant du syndicat. Pour rappel, l'ECA est présidée par Nasser Al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain) et Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich), qui va sûrement laisser sa place à Oliver Kahn, son successeur à la présidence du club bavarois.

Congratulations to Oleg Petrov, Vice-President @AS_Monaco, who has been appointed as an ECA representative to the @UEFA Professional Football Strategy Council and will now take up a seat as a member of the ECA Executive Board 👏 pic.twitter.com/dN5heTpkUB