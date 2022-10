OM : la colère froide d'Igor Tudor

Ce samedi soir, les fans de l'Olympique de Marseille auront probablement les nerfs à vif. En effet, après une série de trois défaites de suite, Igor Tudor et les siens pensaient probablement tenir une victoire en menant deux buts à zéro sur la pelouse de la Meinau. Mais tout s'est enrayé.

Au milieu de la seconde période, l'OM arrêtait de jouer. Les Strasbourgeois revenaient ainsi au score d'abord par Mothiba puis par Gameiro dans les arrêts de jeu. Un match nul donc que Chancel Mbemba n'arrivait pas à accepter. Mais il n'était pas le seul et le journaliste bord terrain de Canal + a dû passer un sale moment avec un Igor Tudor renfrogné.

Un Tudor lapidaire

« Je ne sais pas ce qui s'est passé. En première période, on devait mener 5-0. On n'a pas bien défendu, ce n'est pas normal de défendre et de prendre deux buts. Je suis énervé parce qu'on n'a pas gagné. Il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, on a un gros match dans quelques jours. J'ai compris que j'avais perdu des points », a commencé par répondre Igor Tudor. Avant d'être relancé.

« Je ne sais pas, ils pensaient peut-être que le match était terminé. Je leur criais que le match n'était pas terminé, mais il s'est passé ce qu'il s'est passé », a-t-il conclu très rapidement. On sentait bien le coach croate de l'OM sur le point d'exploser. Mais il l'a dit, ce n'est pas le moment, ses joueurs jouent leur avenir européen mardi contre Tottenham...