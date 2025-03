LdC, Atlético : Clément Lenglet n’a jamais vu un tir au but refusé

L’Atlético de Madrid a été éliminé par le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions au terme d’une séance de tirs au but marquée par la tentative refusée à Julian Alvarez en raison d’un double contact. Et pour Clément Lenglet, défenseur des Colchoneros, c’est une première.

« C’est difficile, on ne s’attendait pas que le penalty soit refusé. C’est la première fois que je vois ça dans un match, mais ce sont les règles. Sur une glissade de Julian (Alvarez), on se retrouve éliminé. On a vu qu’il (l’arbitre) écoutait à l’oreillette, on s’est douté que c’était un double contact », a-t-il déclaré au micro de Canal+.