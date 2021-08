Le message touchant de Jack Grealish à Aston Villa

La suite après cette publicité

Officiellement transféré chez les Skyblues, Jack Grealish quitte Aston Villa, son club formateur. L'international anglais devient au passage le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League. Avec Manchester City, le natif de Birmingham va compléter une ligne d'attaque déjà bien fournie pour former une armada offensive effrayante. Un nouveau défi excitant qui ne l'empêche pas de remercier Villa, sur son compte officiel Instagram, pour avoir entièrement contribué à son développement et au joueur élégant qu'il est devenu.

«Merci pour tout. Je suis à Aston Villa depuis 19 ans et j'ai été un fan toute ma vie. J'ai gravi les échelons et j'ai été capitaine de mon club pour le ramener au plus haut niveau du football anglais. Il est impossible de mettre des mots sur mes sentiments, mais je vais essayer. Lorsque je suis arrivé à Villa, j'avais mes propres rêves et ambitions, comme intégrer l'équipe première, marquer mon premier but et connaître la victoire dans un derby. Ce n'est que lorsque nous avons été relégués que j'ai ressenti un plus grand sens du but. Chaque fois que j'ai enfilé le maillot de Villa, j'ai joué avec le cœur sur la main. Recevoir le brassard était à la fois un privilège et un honneur pour moi et ma famille, et j'en ai aimé chaque minute. Je veux remercier le manager et mes coéquipiers, je n'oublierai jamais tout ce que nous avons accompli ensemble... et aux fans qui m'ont soutenu à travers tout, je ne peux pas vous remercier assez. À tous mes entraîneurs et à toutes les personnes qui travaillent au club en coulisses et qui ont tant fait pour moi au fil des ans - merci. Je serai toujours un fan de Villa - j'aime ce club de tout mon cœur et j'espère que vous comprenez mes raisons de chercher un nouveau défi. Le club est entre de bonnes mains, le manager, les gars, les nouvelles recrues qui arrivent - c'est un moment excitant pour être un fan de Villa. Je vous revois tous bientôt. Jusqu'à la prochaine fois. Jack.»