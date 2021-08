Manchester City fait sauter la banque et s'offre Jack Grealish

La suite après cette publicité

C'est un véritable séisme qui secoue la Premier League. Si les observateurs restaient incrédules face à un début de mercato plutôt poussif en Angleterre, ces derniers peuvent balayer leurs doutes d'un revers de main. Car le grand Manchester City champion en titre a décidé de frapper fort. Désireux d'attirer Harry Kane dans ses filets, City lorgnait également un autre international anglais : Jack Grealish.

Auteur de six réalisations en vingt-six apparitions en Premier League sous les couleurs d'Aston Villa, l'ailier britannique souhaitait franchir un nouveau palier dans sa carrière pour devenir incontournable en sélection. Depuis plusieurs semaines, les Skyblues effectuent une cour assidue au principal protagoniste. En parallèle, Villa, son club formateur, lançait les négociations pour lui offrir une prolongation de contrat.

Mais Grealish rêve plus que jamais de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes : la Ligue des champions. Et le train ne passe en général qu'une seule fois dans une carrière. Conscient que l'opportunité Manchester City ne se représentera peut-être jamais, l'élégant joueur anglais a décidé de relever le challenge offert par le champion d'Angleterre. Et les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont déroulé le tapis rouge pour offrir Jack Grealish à leurs supporters.

Ainsi, les dirigeants mancuniens n'ont pas hésité à débourser environ 117 millions d'euros pour finaliser ce transfert record. En effet, Jack Grealish devient ainsi le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Un statut que le principal protagoniste devra donc assumer. «Manchester City est heureux d'annoncer la signature de Jack Grealish pour un contrat de six ans», a expliqué le club anglais dans son communiqué. En bouclant l'arrivée de Grealish, Manchester City peut se targuer de disposer d'une incroyable armada offensive...

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL