Bayern : Robert Lewandowski valide le choix Harry Kane

La suite après cette publicité

Parti il y a un an du Bayern Munich en direction du FC Barcelone, Robert Lewandowski a laissé un vide au sein de l’attaque allemande. Celui-ci a été comblé mais seulement un an plus tard avec la venue d’Harry Kane en provenance de Tottenham. Un transfert qui plait beaucoup au buteur polonais.

«C’est un super attaquant. C’est un gros transfert, pas seulement pour le Bayern, mais aussi pour toute la Bundesliga» a-t-il déclaré lors du prix Sport Bild. Buteur contre le Werder Brême (4-0) pour ses débuts, Harry Kane a en tout cas bien commencé son aventure bavaroise.