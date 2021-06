Real Madrid : Florentino Pérez et le départ de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Alors que son contrat expirait en juin 2022, Zinedine Zidane a décidé de rendre son tablier à la fin de la saison. Le président du Real Madrid Florentino Pérez est revenu sur le départ du technicien français sur les ondes d'El Transistor sur Onda Cero. «Son départ ne m’a pas surpris. C’était une des possibilités. Je le connais. La saison a été dure et être entraîneur est fatigant. J’ai lutté pour qu’il reste. J’ai passé toute une après-midi à essayer de le convaincre avec José Angel Sanchez. Zidane est très simple, quand il dit qu’il veut partir, il est déjà parti», a-t-il raconté, revenant sur la lettre ouverte d'adieux de l'entraîneur tricolore.

«Je n’ai pas lu sa lettre ouverte. Je le jure sur mes petits-enfants. On m’a dit qu’elle était méchante. Il ne l’a pas écrite. Ce n’est pas Zidane. C’est quelqu’un qui l’a écrite pour lui. J’ai toujours la même affection pour lui. Il a été une légende du Real Madrid. J’ai parlé tout l’après-midi avec lui et il ne m’a jamais dit ce qu’il y avait ensuite dans la lettre. La saison a été très dure. Je n’ai pas reparlé avec lui. Je ne sais pas s’il est à Madrid. Je l’aime toujours. Si ça ne tenait qu’à moi, il reviendrait comme entraîneur du Real Madrid. Mais bon. Un entraîneur qui fait quatre conférences de presse par semaine termine épuisé. Il ne comprenait même pas certaines questions. Les gens et une partie de la presse ont bien traité Zidane. Une autre partie non. Si on te demande 8 fois la même chose en conférence de presse, tu te fatigues», a-t-il expliqué.