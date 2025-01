Real Madrid : Vinicius Jr se fait détruire !

Dimanche soir, le Real Madrid a vécu une nouvelle soirée cauchemar face à son plus grand rival, le FC Barcelone. Une défaite 5-2 contre des Blaugranas infiniment supérieurs et qui n’ont même pas tremblé en jouant en infériorité numérique pendant presque toute la deuxième période. Une humiliation qui va laisser des traces à Madrid et qui a encore fragilisé Carlo Ancelotti, plus critiqué que jamais.

Et que dire des joueurs. Kylian Mbappé est le seul Madrilène qui se sauve après ce match d’hier soir, et récolte des commentaires plutôt élogieux dans les médias madrilènes en ce début de semaine. Mais pour les autres, ça pique. Si certains joueurs comme Aurélien Tchouameni sont déjà habitués aux critiques sévères et n’en sont pas à leur coup d’essai de ce côté-là, cela faisait bien longtemps qu’un joueur comme Vinicius Jr n’était pas pris à partie par la presse pro-Madrid. Passé à côté de son match, le leader offensif des Merengues se fait charger.

Vinicius prend cher

« J’ai été surpris par le remplacement de Vinicius, parce que tu peux toujours attendre le meilleur de lui, mais c’est vrai qu’il faut le recadrer. Il n’allait même pas au duel, il restait immobile. Pour moi, et je ne le dis pas qu’aujourd’hui, c’est une des choses que je ne peux pas accepter chez un joueur, que ce soit Vinicius ou un autre. C’est une finale contre le Barça, comment tu peux t’économiser ? », a par exemple lancé l’ancien joueur et consultant Alvaro Benito sur la Cadena SER, reprochant au Brésilien son attitude sur le terrain.

« Disparu au combat », résume Marca, qui lui attribue un 4/10 dans ses notes du match. Le Brésilien est même sorti sous les sifflets du stade, à un quart d’heure de la fin, dans celui qui a été son pire match sous la tunique blanche depuis très longtemps. « Vinicius, le reflet d’une nouvelle tragédie madrilène dans le Clasico », se réjouit le média catalan Mundo Deportivo, qui rajoute qu’il a été totalement neutralisé par Jules Koundé. La star de la Canarinha aura sûrement à cœur de faire mieux dès jeudi face au Celta en Liga…