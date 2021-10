OM : le retour gagnant de Duje Caleta-Car

La suite après cette publicité

La vie marseillaise de Duje Caleta-Car, depuis son arrivée dans la Cité Phocéenne, après une place de vice-champion du Monde, est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. En effet, il a tout d'abord eu du mal quand Rudi Garcia l'a lancé dans des moments difficiles. Il a connu quelques trous d'air et a eu du mal à s'intégrer à l'effectif.

Pour autant, il a fait de solides prestations et, l'hiver dernier, Liverpool, qui comptait de nombreux blessés dans sa défense et particulièrement en défense centrale, a jeté son dévolu sur lui. Alors qu'il attendait sagement un accord entre les clubs à l'aéroport de Marseille Provence. Accord qui n'arrivera pas et plongera le joueur au 36e dessous.

Le faire jouer pour le vendre ?

Cet été, évidemment, il a été question de le vendre. Mais cette fois, c'est bien le défenseur qui a refusé toutes les offres qui sont arrivées à lui, qu'elles proviennent d'Angleterre ou de Valencia. Jorge Sampaoli s'est alors résolu à le faire jouer un petit peu. Contre Angers, il a joué la totalité de la rencontre, puis est entré à la pause contre Lille. Ce dimanche, il a été titulaire. Il ne peut absolument rien sur le penalty et s'est montré plutôt rassurant. Jorge Sampaoli compte visiblement sur lui.

« C'est un joueur de sélection (de niveau international, ndlr), c'est pour ça qu'il a ce niveau. C'est un défenseur qui gagne beaucoup de duels. Il faut arriver à bien trouver l'équilibre et nous avons de bons défenseurs. C'est un garçon qui nous amène de la tranquillité. C'est un garçon qui doit apprendre à grandir avec ses coéquipiers », a expliqué son coach en conférence de presse. De quoi le rendre plus attractif pour le vendre cet hiver ? Réponse dans les prochaines semaines.