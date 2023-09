Monaco : Thiago Scuro réagit à l’affaire Ben Yedder

Mis en examen le 10 août dernier par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nice pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, Wissam Ben Yedder ne semble pas vraiment perturbé par cette affaire. Titulaire à Monaco et performant puisque déjà 4 fois buteur en Ligue 1 cette saison, le capitaine asémiste est soutenu par son club et son directeur sportif, Thiago Scuro. Ce dernier affirme que la direction continue à lui faire confiance.

La suite après cette publicité

«Il semble être très concentré et concentré sur son travail et sur ce qu’il doit faire. Nous n’avons ressenti aucun impact négatif sur son esprit. Il a toujours été très calme face à la situation. Encore une fois, en tant que club, nous lui donnons l’opportunité de continuer à travailler. On verra ce que décidera la justice. Mais il semble être bien mentalement et c’est le plus important pour le moment», indique le dirigeant brésilien à RMC Sport.