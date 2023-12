Grèce : le président de la Ligue démissionne en pleine crise !

A la tête de la Ligue de football grecque depuis 2022, Evángelos Marinákis, qui est également président des clubs de l’Olympiakos et de Nottingham Forest, a présenté sa démission ce mardi. Pour rappel, une motion de censure a été proposée par de grands clubs grecs tels que le PAOK, le Panathinaïkos et l’AEK Athènes. Trois clubs qui mènent une campagne contre l’homme d’affaires depuis plusieurs mois. Alors que le football grec traverse une grave crise économique et sociale avec de nombreuses affaires de violences dans les stades, la situation devient de plus en plus alarmante.

« Je n’ai ni le temps ni l’envie de continuer à m’impliquer dans la gestion de la Ligue alors que les paroles de certains membres du Conseil d’administration ne sont pas cohérentes avec leurs actes », a-t-il écrit dans un communiqué officiel. Le gouvernement de Kyriákos Mitsotákis a décidé que toutes les rencontres de football du pays allaient se jouer à huis clos jusqu’au 12 février prochain.