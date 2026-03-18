La folle déclaration de Vinicius Jr à Kylian Mbappé

Hier soir, le Real Madrid a terminé le boulot sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Vainqueurs 3 à 0 à l’aller, les Merengues ont remporté la deuxième manche sur le score de 2 à 1, grâce à un doublé de Vinicius Jr.

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Interrogé par Canal+ après la rencontre, le Brésilien a rendu hommage à Kylian Mbappé, qui retrouvait les terrains après sa blessure. «Si j’ai aimé son retour ? Bien sûr, c’est un très grand joueur, le meilleur joueur du monde. Il fait tout pour nous et il est de retour pour aider l’équipe, il est prêt pour dimanche.» Les Madrilènes retrouveront l’Atlético pour un chaud derby dimanche à 21h au Santiago Bernabeu.