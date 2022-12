Barça : Tottenham sur la piste de Franck Kessié

Arrivé libre au FC Barcelone l’été dernier, l’aventure catalane de Franck Kessié ne tourne pas comme prévu. Relégué à un rôle de remplaçant, le milieu de terrain ivoirien ne semble pas réellement entrer dans les plans de Xavi, son entraîneur. Une situation délicate de laquelle il pourrait cependant être extirpé grâce à Tottenham.

Selon des informations venues d’Espagne, et plus particulièrement de Sport, le club londonien serait prêt à offrir un petit peu plus de 14 millions d’euros aux Blaugranas pour s’attacher les services de l’ancien Milanais. Et pourtant, malgré les problèmes qu’il connait depuis son arrivée, le joueur de 26 ans souhaiterait, pour sa part, continuer son aventure au Camp Nou et se battre pour sa place.

