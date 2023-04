Reims : la réaction folle de Will Still après la défaite à Clermont

Après la défaite de Reims sur la pelouse de Clermont (1-0), William Still était particulièrement remonté. L’entraîneur rémois a reconnu avoir du mal à garder son calme alors que son équipe s’est fait surprendre et a encaissé un but dès l’entame de la rencontre par l’intermédiaire de Grejohn Kyei (4e). Un problème pour le technicien belge, comme il l’a confié en marge de la partie. «Ce n’est pas du dépit, c’est de l’énervement. On m’a dit il y a quelques semaines que je devais essayer de me canaliser, de peser mes mots, de trouver un moyen de me canaliser. C’est ce que j’essaye de faire, mais je vous jure qu’au fond de moi, ça me rend complètement fou», a lancé le jeune entraîneur de seulement 30 ans.

Will Still est ensuite revenu avec plus de virulence sur ses impressions. «J’ai envie de péter toutes les portes qu’il y a en face de moi. Je ne vais pas le faire, je vais rester calme. Le tempérament du roux et de l’Anglais qui ressort, j’essaye de le canaliser au mieux. À partir du moment où tu prépares pendant toute une semaine un match auquel tu t’attends, mais que tu te tires une balle dans le pied après quatre secondes et demie. J’essaye de faire passer le message aux joueurs, de les remobiliser. Pas facile d’être entraîneur, j’apprends, l’équipe apprend, c’est le principal», a lancé l’entraîneur rémois. Le message est bel et bien passé.

