Ligue 1 : Angers relégué en Ligue 2 après sa défaite à Rennes, Clermont et Nice s’imposent sur le fil

Après la gifle infligée par Montpellier à l’AS Monaco en début d’après-midi, la Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec trois rencontres au programme, une de moins que le traditionnel multiplex en raison de la finale de la Coupe de France, remportée par Toulouse contre Nantes au Stade de France. Alors que Brest et Troyes continuaient de se battre pour garder leur place dans l’élite, le reste des équipes, pensionnaires de la première partie de tableau, tentaient de se relancer dans la course aux places européennes.

La suite après cette publicité

On commence ce petit tour de France de ce 30 avril sur la pelouse du Roazhon Park et le Stade Rennais, hôte d’Angers, lanterne rouge du championnat. Et ce sont les hommes et noir et blanc qui débloquaient la marque en terres bretonnes avec le penalty parfaitement transformé par Nabil Bentaleb, prenant Steve Mandanda à contre-pied. Amine Gouiri remettait les deux équipes à égalité d’une madjer avant que son adversaire Cédric Houtondji ne trompe son propre gardien d’une remise mal ajustée.

À lire

Angers : le directeur de la communication Mohamed Sifaoui va quitter le club

Angers officiellement relégué

Avant la pause, Ibrahima Niane trouvait la lucarne gauche adverse de la tête, Jérémy Doku envoyait une superbe volée dans les filets angevins pour redonner l’avantage aux siens une seconde fois dans ce match.Et si les hommes de Bruno Genesio semblaient enfin se relever dans la course à l’Europe, Niane, lancé dans la surface rennaise, croyait remettre les compteurs à zéro avec un joli but dans la surface adverse mais la VAR signalait une main au départ de l’action (72e). Avec un doublé de Doku signé en fin de match, le SCO d’Angers est officiellement condamné à la relégation en Ligue 2, avec sa 25e défaite en 33 journées.

La suite après cette publicité

Direction Gabriel-Montpied où le CF63, assuré de disputer la L1 la saison prochaine, recevait le Stade de Reims, avec un point d’avance sur son adversaire du jour. Les Auvergnats ouvraient le score devant leur public par l’intermédiaire de Grejohn Kyei dès la 4e minute de jeu, servi en retrait par Muhammad Cham. Dans les dix dernières minutes de la rencontre, le Clermont Foot était à 10 contre 11 avec le rouge écopé par Mateusz Wieteska, à la suite d’une faute dangereuse. Enfin, pour la troisième et dernière échéance de ce multiplex, Nice arrachait une victoire importante à Troyes grâce à Hicham Boudaoui, d’une belle frappe à ras de terre pour conforter sa place dans le top 10 du championnat.

Les résultats complets du multiplex

Rennes 4-2 Angers : Gouiri (25e), Houtondji (csc, 35e), Doku (54e, 84e) / Bentaleb (pen, 19e), Niane (42e)

La suite après cette publicité

Troyes 0-1 Nice : Boudaoui (2e)

Clermont 1-0 Reims : Kyei (4e)