Ligue 1 : Monaco déçoit et sombre face à Montpellier

Suite de la 33e journée de Ligue 1 ce dimanche avec l’AS Monaco qui recevait Montpellier. Après des récentes prestations décevantes, les Monégasques devaient vite renouer avec la victoire pour ne pas voir la Ligue des champions s’éloigner quasi définitivement. Pour ce match, Philippe Clement décidait de miser sur une formation en 4-4-2 avec la doublette Ben Yedder-Volland devant. Face à eux, une formation montpelliéraine, qui déroule depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc et qui ne comptait pas déjouer malgré un maintien quasi assuré dans l’élite. Et dans ce match, Monaco a encore déçu.

Très vite dans ce match, Montpellier a mis le pied sur le ballon et a posé de vrais soucis à une équipe monégasque méconnaissable, peu inspirée avec le ballon, et sans idée devant. Les hommes de Philippe Clement ne parvenaient pas à aligner plus de trois passes et se faisaient punir logiquement à la demi-heure de jeu. Arnaud Nordin, qui venait de récupérer le ballon dans le rond central, s’en allait dans une série de dribbles et crucifiait un Nobel impuissant dans son but (1-0, 28e). Devant la piètre performance de son équipe, Clement décidait de vite réagir et faisait trois changements à la mi-temps avec les entrées de Ben Seghir, Diatta et Jakobs. Cinq minutes plus tard, Maripan, très en dessous et fautif sur une nouvelle occasion franche des Montpellierains, cédait sa place à Matsima.

Monaco a tout raté

Des changements qui étaient censés apporter un nouveau souffle à Monaco. Et si Ben Seghir s’illustrait rapidement en offrant une balle de but à Ben Yedder (47e) bien repoussée par Lecomte, le club de la Principauté ne montrait pas un meilleur visage. Loin de là. Montpellier, peu inquiété, continuait de gérer tranquillement son match et punissait une nouvelle fois Monaco. Cette fois-ci, c’est Faitout Maouassa qui plaçait une belle frappe au premier poteau (2-0, 65e). Le début d’un cauchemar pour la défense monégasque qui baissait totalement les bras après ce but.

En balade au stade Louis-II, Montpellier continuait d’écraser tout sur son passage. Arnaud Nordin, en très grande forme ce dimanche après-midi, s’offrait un doublé. L’ancien de Saint-Etienne revenait sur son pied gauche et envoyait une frappe précise qui ne laissait aucune chance à un Nübel encore une fois très peu décisif (70e). Comme si cela ne suffisait pas, Monaco encaissait un quatrième but. Mavididi, bien servi par Nordin, y allait de son but (4-0, 80e). Avec cette lourde défaite, Monaco reste 4e de Ligue 1 mais peut-être à 8 points de Lens à la fin de cette journée. La C1 est désormais un objectif quasi mort. Et surtout, Lille revient à 2 points et peut potentiellement récupérer la place en Europa League. De son côté, Montpellier est assuré du maintien désormais.