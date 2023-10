Ballon d’Or 2023 : Jérôme Rothen scandalisé par le sacre de Lionel Messi

Le huitième Ballon d’Or décroché par Lionel Messi suscite bien des commentaires. Rival éternel de l’Argentin, Cristiano Ronaldo a visiblement bien rigolé quand il a appris la nouvelle. En France, les sentiments sont également partagés. Mais Jérôme Rothen a un avis bien plus tranché. Pour l’ancien milieu gauche, le sacre de la Pulga est une honte.

La suite après cette publicité

« C’est honteux ! Bien sûr que c’est honteux! Pour moi, c’est Haaland qui aurait dû l’avoir. Du mois d’août 2022 à juin 2023, quels sont les critères qui nous amènent à dire que Leo Messi est au-dessus des autres ? Il n’y a quasiment aucun critère où il arrive numéro 1. Si tu me parles du palmarès, il est inférieur à Haaland même s’il a gagné la Coupe du Monde. Haaland a tout gagné avec Manchester City. (…) Le mec gagne tout et met plus de 60 buts dans l’année. Quand Messi et Ronaldo le faisaient, c’était tout à fait normal qu’ils soient numéro un ou deux. Messi c’est une vingtaine de buts en club l’an dernier quand l’autre en a mis 60. Et on me dit qu’il faut donner de la crédibilité à ce Ballon d’or ? Mais il n’y a plus aucune crédibilité », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.