Hoffenheim vire son coach Pellegrino Matarazzo

Actuellement quinzième de Bundesliga après notamment un match nul 0-0 hier contre Augsbourg, Hoffenheim ne compte qu’un seul point d’avance sur l’actuel barragiste St. Pauli. Le club allemand qui avait accroché l’Olympique Lyonnais en Europa League (2-2) ce jeudi a décidé de se séparer de son coach, l’Américain Pellegrino Matarazzo (46 ans).

Ce dernier et son adjoint Michael Kammermeyer ont quitté le club allemand suite à leur mauvais résultats. «L’entraîneur-chef Pellegrino Matarazzo et l’entraîneur adjoint Michael Kammermeyer sont libérés. Jusqu’à ce qu’un successeur soit annoncé, l’entraînement pendant la prochaine trêve de Bundesliga sera dirigé par intérim par Frank Fröhling et Benjamin Hübner», peut-on lire dans un communiqué.