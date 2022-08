Mercato, Liga : le FC Barcelone n'est pas totalement tiré d'affaire

La suite après cette publicité

Mais d'où sort tout cet argent ? C'est une question à laquelle nous avons déjà répondu en détail sur Foot Mercato. Le FC Barcelone a ainsi vendu différents actifs - 25% de ses droits TV de Liga en deux temps, puis 25% de Barça Studios - pour pouvoir, entre autres, avoir de la force de frappe sur ce mercato. Des opérations qui avaient ainsi pour but d'avoir du cash à disposition, mais surtout, d'avoir la possibilité d'enregistrer les joueurs en Liga. Le fair-play financier du championnat espagnol est ainsi très strict et a pour objectif, pour schématiser, que les clubs ne vivent pas au-dessus de leurs moyens et dépensent de l'argent qu'ils ont vraiment.

Avec ces trois leviers et ces 767 millions d'euros arrivés dans les poches du club - dont un petit pactole a déjà été dépensé pour Raphinha, Lewandowski et Koundé - le FC Barcelone pensait pouvoir être tranquille. Mais comme l'indique la Cadena COPE, ce n'est toujours pas suffisant. Aujourd'hui, les Catalans ne peuvent toujours pas inscrire ses 5 nouvelles têtes, à savoir les 3 joueurs mentionnés ci-dessus et Franck Kessié et Andreas Christensen.

Pas de panique

Et pour cause, le Barça et la Liga interprètent de façon différente les critères et les sommes nécessaires pour que les Barcelonais se plient aux règles du fair-play financier. Sur la vente des droits TV, le Barça a ainsi évoqué une plus-value totale de 667 millions d'euros sur le moyen terme. Mais la Liga lui "retire" 150 millions d'euros dans cette opération, faisant baisser cette somme à 517 millions, soit la somme réelle qu'a touché le Barça. Les dirigeants du championnat espagnol ne prennent en compte que l'argent qui est dans les caisses du club à l'instant t.

Faut-il s'inquiéter à Barcelone ? Pas franchement, puisque toujours selon la radio, le Barça n'est pas très loin de pouvoir enregistrer les joueurs en question. Il n'y aurait pas besoin d'activer de nouveaux leviers, et les baisses de salaire que veut appliquer Joan Laporta au sein de l'effectif devraient suffire à faire baisser la masse salariale et entrer dans les clous. On sait également que Joan Laporta a récemment reçu le feu vert pour vendre jusqu'à 49% de Barça Studios (seuls 25% ont été vendus), ce qui permettrait, en cas de véritable besoin, au Barça de récupérer encore un petit pactole...