L'Europe choquée par la terrible agression de Pablo Marì, le plan du FC Barcelone après la grosse désillusion en Ligue des Champions

L'agression de Pablo Marì choque la presse

De l'autre côté des Alpes une information terrible fait la Une de La Gazzetta dello Sport. Hier soir, le défenseur espagnol d'Arsenal, prêté à Monza, Pablo Mari a été poignardé dans un centre commercial. Le joueur va bien et a été pris en charge rapidement à l'hôpital, mais c'est une nouvelle qui a choqué toute l'Europe du foot ce matin. Le Corriere dello Sport parle de «terreur au supermarché.» Mundo Deportivo l'évoque également sur sa Une, tout comme le Daily Mail qui indique sobrement que «le défenseur d'Arsenal Marì poignardé en Italie.» En tous cas, Arsenal et Monza ont communiqué sur l'état de santé du joueur et ont été rassurants. Le monde du foot se montre solidaire avec le joueur de 29 ans et lui souhaite un bon rétablissement !

Le Barça veut gagner des titres pour oublier

En Catalogne, on a toujours du mal à se remettre du fiasco en Ligue des Champions et l'élimination du FC Barcelone en phase de poules. Mundo Deportivo placarde que les Blaugranas ont «un plan pour rebondir» cette saison. Tout d'abord, «le Barça maintient sa "confiance maximale" en Xavi. L'objectif est d'aller chercher la Liga, la Coupe et l'Europa League, car le projet exige des titres. Le club cherchera un ailier et un milieu de terrain au mercato d'hiver, mais sans un investissement élevé.» Même son de cloche en Une de Sport qui attend une «réaction et des titres» pour laver l'affront de l'humiliation subie lors de cette phase de poules… Bref, Xavi va devoir trouver les bons ressorts avec son équipe pour atteindre les objectifs fixés.

La Juventus vise un retour de Conte pour remplacer Allegri

Ce matin, La Gazzetta dello Sport lâche une petite bombe sur l'avenir à court terme de la Juventus. Le journal au papier rose évoque un retour d'Antonio Conte à la tête de la Vieille Dame pour remplacer Max Allegri. «La paix avec Agnelli est possible. L'entraîneur est en fin de contrat avec Tottenham, Allegri est en difficulté et l'été prochain pourrait être le théâtre d'un retournement de situation sensationnel.» Le temps presse pour Allegri…