Équipe de France : le grand retour de Karim Benzema

Plus de cinq années après ses dernières sélections, Karim Benzema portait à nouveau le maillot des Bleus. C'était contre le Pays de Galles, pour le premier match de préparation de la bande à Didier Deschamps pour l'euro, qui débute le 11 juin, mais c'est le 15 que les Français entreront dans la compétition contre l'Allemagne. Autant dire que les performances de l'attaquant du Real Madrid, aligné d'entrée avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé allaient être scrutées, décortiquées et surtout analysées par tout un tas de Français dès ce mercredi soir.

On le sait en jambe et le dragon n'a pas tardé à cracher ses premières flammes. Lancé dans le dos de la défense galloise, un brin excentré, il butait sur le portier adverse (4e). Il ne fallait donc pas être en retard puisqu'il avait décidé de ne faire poireauter personne. Le rythme retombait un petit peu, mais l'ex-Lyonnais nous gratifiait de quelques remises bien senties dont il a le secret et surtout dont il nous a régalés tout au long de la saison en Espagne.

Un peu décevant et malchanceux après son penalty raté

Il n'était ensuite pas vraiment loin de reprendre de la tête, laissant Pogba buter sur le gardien gallois, avant d'être à l'affut et de frapper le ballon vers le but. Le cuir était contré par une main adverse et l'arbitre décidait, après vérification de donner penalty aux Bleus (23e). Antoine Griezmann offrait le ballon à KB9, qui voyait sa tentative repoussée (27e). Les Bleus avaient le ballon et lui tentait de se libérer du marquage. Véritable menace de la tête, que ce soit dans le jeu ou sur coups de pied arrêtés, il était bien -trop- souvent ceinturé dans la surface au moment de ses impulsions.

Plus le temps avançait, plus il disparaissait, assez logiquement et on espérait qu'avec l'entrée d'un autre attaquant (Kingsley Coman), il allait avoir plus de libertés. C'était le cas. Sur un centre venu de la droite du pied de Jules Koundé, l'attaquant du Real nous offrait un enchaînement digne de son talent avec un contrôle de la poitrine puis une frappe, malheureusement, sa tentative heurtait le poteau et revenait sur Ousmane Dembélé, qui marquait dans le but vide (79e). Dans la foulée, sa tête a été repoussée par Ward.

Didier Deschamps était toutefois satisfait de lui : « il a fait de très bonnes choses dans son registre, il a été malheureux et le gardien très bon. Sur le penalty, il est bien tiré. Il a eu d'autres situations. Évidemment pour un offensif, marquer c'est concrétiser ça n'a pas été le cas ce soir. Avec son registre et sa palette élargie, ça a permis à l'équipe de France d'avoir de la maitrise et de la complémentarité avec ses partenaires ». Une soirée sans, mais, à sa décharge, il faudra un peu de temps pour que les trois s'entendent à la perfection. Et ce ne sera pas tous les jours qu'il butera sur le poteau ou sur le portier adverse.