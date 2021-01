PSG : l'annonce forte de Leandro Paredes

La suite après cette publicité

Le 29 janvier 2019, le Paris Saint-Germain officialisait l'arrivée de Leandro Paredes. En quête d'un milieu de terrain pour renforcer ce secteur de jeu, les pensionnaires du Parc des Princes n'avaient pas hésité à mettre 47 millions d'euros pour recruter le joueur du Zenit et doubler ainsi Chelsea, également sur le coup. De son côté, l'Argentin avait paraphé un contrat jusqu'en juin 2023. Présent depuis deux ans dans la capitale française, le natif de San Justo a su prendre ses marques et trouver sa place.

Bien intégré dans le vestiaire parisien, où il est notamment proche de Neymar, le footballeur âgé de 26 ans a régulièrement du temps de jeu. Cette saison, il a été titulaire onze fois en quatorze apparitions toutes compétitions confondues. Pourtant, son nom était cité du côté des candidats à un départ durant ce mercato d'hiver. Arrivé sur le banc francilien au début du mois de janvier, son compatriote Mauricio Pochettino souhaiterait recruter Dele Alli (Tottenham) et/ou Christian Eriksen (Inter Milan). Et c'est là justement que Leandro Paredes entre en scène.

Paredes tord le cou aux rumeurs

En effet, la presse italienne indiquait qu'Antonio Conte et les Nerazzurri étaient sous le charme du milieu du PSG. Ainsi, les dirigeants lombards espéraient pouvoir réaliser un échange entre l'Argentin et Eriksen, dont ils doivent se séparer impérativement avant de pouvoir recruter. Un autre scénario était aussi évoqué en Italie à savoir que Dele Alli rejoigne le PSG pendant que Paredes filerait à l'Inter et Eriksen retournerait à Tottenham. Mais toutes ces hypothèses ont été balayées de la main par l'un des principaux intéressés. En conférence de presse ce jeudi, Leandro Paredes a fait un point sur sa situation personnelle.

«On parle beaucoup de moi, mais je suis très heureux, très content d'être ici à Paris. Je profite de chaque jour ici dans cette équipe et ce club. J'ai d'excellents coéquipiers, un bon entraîneur. J'espère rester ici pour quelques années. (...) Au départ, c'est toujours difficile d'arriver dans un grand club comme le PSG, les six premiers mois n'étaient pas faciles, mais après je me suis adapté». Un conseil qu'il pourrait donner à son compatriote Lionel Messi, qu'il aimerait voir dans la capitale. «C’est naturel qu’on veuille tous avoir Messi dans son équipe. Mais ce sont des décisions qui appartiennent au club, à Leonardo et à notre président de le convaincre de venir chez nous. J'espère qu'on pourra l'avoir avec nous». Paredes se projette donc à Paris. Si possible, avec Messi.