Ligue 1 : accroché au Havre, Monaco n’y arrive plus !

Réaction obligatoire. Ce samedi, l’AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Havre pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Quatre jours après avoir subi la pire défaite de son histoire européenne (6-1 chez le Real Madrid en C1), l’ASM se devait de relever la tête pour mettre fin à une terrible spirale (une seule victoire lors des neuf derniers matches de championnat). Une mission loin d’être aisée face à une équipe havraise accrocheuse et invaincue lors de ses deux dernières rencontres (succès 2-1 contre Angers et 1-1 à Rennes).

Un premier acte fermé

Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli optait pour un 4-4-2 avec un duo d’attaque Balogun-Ilenikhena. En face, Didier Digard alignait lui un 4-3-1-2 où la nouvelle recrue Lucas Gourna-Douath faisait ses grands débuts dans l’entrejeu. Sous les yeux de leur public, les Ciel et Marine débutaient poussivement et Akliouche dégainait le premier mais sa reprise de volée s’envolait dans les travées d’Océane (8e). Malgré cette première situation, les débats tardaient à se décanter.

Le HAC misait sur son jeu direct alors que les Monégasques, en plein doute ces dernières semaines, peinaient à se montrer dangereux. Pour ne rien arranger, les visiteurs perdaient Wout Faes sur blessure et remplacé par Éric Dier (29e). Si les Havrais jouaient leur carte à fond, l’ASM parvenait enfin à se montrer sur le but adverse juste avant la pause. Sur un centre de Ouattara, Ilenikhena plaçait sa tête au premier poteau mais celle-ci flirtait avec le montant de Mpasi (41e). Accroché à la pause, le club de la Principauté était toujours en difficulté au retour des vestiaires.

Monaco ne sait plus gagner

Après l’entrée en jeu de Soumaré, le HAC accentuait sa pression mais manquait de réalisme dans le dernier geste. Bousculés, les Asémistes réagissaient timidement mais Camara ne cadrait pas sa frappe (54e). L’heure de jeu arrivée, Pocognoli lançait Vanderson et Fati mais la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. De son côté, Digard appelait Koffi, Obougou et Boufal pour tenter de faire sauter le verrou monégasque. Alors que le sort s’acharnait contre Monaco avec la blessure de Dier, Zakaria tentait lui de sonner la révolte mais sa frappe passait de peu à côté du but havrais (73e).

Dans le dernier quart d’heure, l’ASM cherchait le KO mais butait inlassablement sur une défense normande compacte. Si Zakaria passait tout proche de marquer contre son camp, Balogun tombait lui sur un Mpasi héroïque (81e). Dans les derniers instants, le score n’évoluait plus et les deux équipes se quittaient finalement dos à dos (0-0). Au classement, Le Havre grimpe provisoirement à la 13e place et pointe à 4 petites longueurs de son adversaire du soir, 10e et d’ores et déjà distancé de la course au podium.