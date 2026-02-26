Menu Rechercher
C3 : les potentiels adversaires de Lille sont connus

Par Jordan Pardon
Olivier Giroud @Maxppp

Lille a créé la sensation. Battus jeudi dernier à domicile après n’avoir rien montré face l’Etoile Rouge de Belgrade (0-1), les Dogues se sont rachetés en créant un petit exploit en Serbie. Ils se sont imposés 2-0 ce soir en amenant les Serbes jusqu’en prolongations. Giroud, puis Ngoy après son entrée, ont permis aux Lillois de rallier les 1/8es de finale de Ligue Europa.

Bruno Genesio et ses hommes devront attendre le tirage au sort de demain pour connaître l’identité de leur futur adversaire, mais ils ont désormais la certitude qu’il s’agira soit de l’OL, ou d’Aston Villa, déjà affronté en quart de finale il y a deux ans. Les Anglais l’avaient alors emporté.

