Ligue Europa Conférence, OM : l'immense déception de Steve Mandanda après l'élimination !

L'attente était énorme, le dénouement est sans appel. Incapable de faire la différence face à une défense néerlandaise bien regroupée, l'Olympique de Marseille n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0), ce jeudi, face au Feyenoord à l'occasion des demi-finales retour de la Ligue Europa Conférence. Vaincus (2-3) à l'aller, les hommes de Jorge Sampaoli ont bien tenté d'inverser la tendance mais sortent finalement par la petite porte de cette nouvelle compétition européenne.

Peu inspirés offensivement et coupables d'un manque de réalisme aux abords de la surface adversaire, les coéquipiers de Dimitri Payet, blessé et remplacé prématurément, n'ont ainsi jamais su déstabiliser le bloc d'Arne Slot, venu sur la Canebière pour conserver son avantage acquis à Rotterdam. Interrogé à l'issue de la rencontre, Steve Mandanda, auteur d'un match sérieux marqué par une très belle parade dans les ultimes secondes, n'a pas caché sa frustration.

«On méritait de gagner un titre cette saison !»

«C'est énormément de déception, beaucoup de tristesse car on voulait aller au bout. Au match aller, on a été défaillant et c’est ce qui nous coûte la qualification», a tout d'abord reconnu le capitaine marseillais avant d'évoquer le manque d'idées offensives des siens. «On n’a pas su mettre ce but, on est déçu pour nous, pour les supporters car on méritait de gagner un titre cette saison».

Sonné, le dernier rempart de l'OM a cependant tenu à remobiliser le groupe phocéen, engagé dans un sprint final en championnat. «On doit maintenant se remettre la tête au championnat et assurer une deuxième place qui est loin d’être sécurisée», a ainsi lancé Mandanda. Dauphin du PSG, l'OM ne compte, en effet, que trois longueurs d'avance sur le Stade Rennais et l'AS Monaco à trois journées du terme. Amis marseillais, chassez la déception car le déplacement à Lorient, ce dimanche, sera déjà une nouvelle finale.