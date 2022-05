C4 : l'OM éliminé par Feyenoord aux portes de la finale !

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille avait rendez-vous avec son histoire lors de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence (C4) face à Feyenoord. Après la défaite du match aller (3-2), les Marseillais devaient impérativement s'imposer au Vélodrome pour se qualifier pour la finale de la toute nouvelle Coupe d'Europe. Pour ce match à enjeu, Jorge Sampaoli décidait de faire confiance à Payet, Dieng et Harit sur le front de l'attaque, laissant ainsi Milik sur le banc tout comme Caleta-Car qui était passé à côté de son match à l'aller. De son côté, Feyenoord se présentait avec exactement la même composition qu'au match aller. En première période, l'OM dominait largement les débats et se procurait les premières occasions grâce à Dimitri Payet (10e, 20e) sans jamais se montrer précis dans le dernier geste. Mais le match basculait à la demi-heure de jeu avec la sortie sur blessure de Payet. Remplacé par Milik, qui manquait de peu l'ouverture du score (34e), le Réunionnais manquait terriblement à son équipe par la suite, notamment dans la conservation du ballon. Et Feyenoord en profitait immédiatement pour reprendre le contrôle du jeu et aussi mettre le danger sur le but de Mandanda.

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d'Amine Harit revenaient avec de meilleures intentions et avec surtout l'envie de vite emballer le match pour revenir au score, car il fallait absolument marquer pour croire à la qualification en finale. Mais à chaque fois que l'occasion de se montrer dangereux se présentait, un mauvais contrôle ou une mauvaise passe venait gâcher l'action et permettait aux défenseurs néerlandais de se dégager. Malgré une ambiance de folie à l'Orange Vélodrome, les Marseillais ne réussissaient pas à trouver la faille dans ce match et Feyenoord verrouillait le match nul. Mandanda (90e +1) et Kamara (90e +2) donnaient de l'espoir à l'OM jusqu'au bout avec des interventions décisives. Mais ce match nul (0-0) élimine l'OM aux portes de la finale de C4, ce qui est une grosse désillusion. Les Néerlandais, eux, affronteront l'AS Roma en finale.