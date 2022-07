Augsburg trolle Robert Lewandowski

Après l'annonce du départ du Bayern Munich, le FC Augsburg s'est amusé à tweeter sur le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone : « Félicitations @lewy_official, on ne peut pas dire que tu nous manqueras. »

Congrats @lewy_official, can’t say we’ll be missing you 👋 https://t.co/YGpwlUpMpq