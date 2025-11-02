Portugal U16 : Cristiano Jr est en train de bluffer tout le monde

Disons que Cristiano Jr. n’a pas eu besoin de forcer le destin pour attirer les regards. Le natif de La Mesa (Californie) a été biberonné à la lumière parce qu’il est impossible de marcher à l’ombre quand on porte un tel nom. Pour le moment, l’ado de 15 ans montre qu’il a le cuir assez épais pour dompter la pression, au plus grand bonheur de son père, qui n’hésite pas à repartager régulièrement ses exploits sur Instagram.

Passé par les académies de la Juventus Turin et de Manchester United, Cristiano Jr. avait également suivi son paternel en ralliant l’Arabie saoudite en janvier 2023. Si le royaume saoudien n’est pas forcément réputé pour ses écoles de football, le fils du quintuple Ballon d’Or connait une formation accélérée en évoluant déjà avec des joueurs plus âgés que lui d’un, voire parfois deux ans. Il a confirmé son avance en étant appelé dans les équipes de jeunes du Portugal ces derniers mois.

Il a déjà marqué avec les U15 et les U16 du Portugal

Déjà convoqué avec les U15 au mois de mai, et même double buteur lors d’une victoire 3-2 contre la Croatie, l’attaquant de 15 ans a refait surface ce mois-ci, mais avec les plus grands. Il a été appelé avec les U16 pour un tournoi en Turquie, où il s’est une nouvelle fois mis en valeur. Titulaire face au Pays de Galles hier (3-0), il a débloqué la situation en marquant d’un plat du pied clinique sur un service de Carlos Moita. Au Portugal, sa performance fait évidemment réagir.

« Cristianinho’ a permis à l’équipe portugaise de mener avant la mi-temps, et avec précision. Le jeune attaquant d’Al Nassr s’est distingué par son engagement sur le terrain et a finalement été remplacé à la 62e minute, après avoir déjà eu une influence directe sur le résultat », peut-on lire sur le site de la radio portugaise Golo. « Cristiano Ronaldo Jr. fait sensation en marquant avec l’équipe U16 du Portugal», ajoute le journal de Madère. RTP Madeira enchérit : « il s’agissait du premier but du fils de Cristiano Ronaldo à ce niveau avec l’équipe nationale portugaise. 'Cristianinho’ aura une nouvelle occasion de briller mardi contre l’Angleterre. » Une opposition de prestige, qui pourrait d’ailleurs lui permettre de retrouver quelques vieilles connaissances de son passage à Manchester United.