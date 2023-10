Real Madrid : Jude Bellingham dévoile sa nouvelle célébration

Acteur majeur du très bon début de saison du Real Madrid (11 buts, 3 passes décisives en 12 rencontres), Jude Bellingham est désormais réputé dans la capitale espagnole pour célébrer ses buts les bras tendus en direction des tribunes ponctués par quelques coups au niveau de l’écusson madrilène. Cette célébration, qui prend sa source à l’époque où l’international anglais (27 sélections, 2 buts) évoluait chez les jeunes à Birmingham, est devenue emblématique et virale à travers l’Europe.

Mais à en croire les dernières révélations de The Sun, le joueur de 20 ans a révélé un nouveau mouvement. La célébration des "Sheriffs", initiée par James Maddison à l’issue de la victoire face à Fulham en début de semaine, consiste à plaquer sa main au-dessus de ses yeux comme pour se protéger du soleil. Sur son compte Instagram, Jude Bellingham a donc dédicacé ce mouvement au meneur de jeu des Spurs en pleine bourre depuis son arrivée à Londres ainsi qu’à deux autres partenaires chez les Three Lions, Trent-Alexander Arnold et Jordan Henderson.