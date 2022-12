Chelsea : quand Lampard essayait de recruter Erling Haaland

Qui ne tente rien n’a rien. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre de Premier League entre Manchester City et Everton (samedi, 16h), Frank Lampard a évidemment été interrogé sur le phénomène des Cityzens, Erling Haaland (21 ans). L’entraîneur des Toffees n’a pas tari d’éloges au sujet de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, qui cartonne tout sur son passage en Angleterre (20 buts en 14 matchs de championnat, un record). « C’est une tâche difficile (le contrôler, NDLR) à cause de ses qualités de déplacement et sa puissance, a d’abord expliqué Lampard. Vous devez essayer de ne pas lui donner les espaces qu’il veut, c’est aussi simple que cela, mais bien sûr, un joueur de ce talent peut vous punir à tout moment. Il est extraordinaire. Seul un joueur au plus haut niveau peut faire ça. J’ai beaucoup de respect pour lui. »

Et l’ancien coach de Chelsea d’y aller de sa petite anecdote, avant de l’encenser de plus belle. « J’ai entraîné contre lui lors d’un match de pré-saison contre Salzbourg. J’avais les yeux grands ouverts sur ce jeune garçon à l’époque. Je crois qu’il venait de signer à Salzbourg. Dès la préparation, son potentiel sautait aux yeux. J’ai essayé de le faire signer à Chelsea, mais ça n’a pas pu se faire. Il était déjà clair à l’époque qu’il allait devenir un grand joueur. Je sais que nous allons l’affronter demain (samedi), mais je respecte les individus qui sont au sommet de leur art. Nous avons regardé la Coupe du Monde avec des gens comme (Lionel) Messi et (Kylian) Mbappé en finale et vous savez, Haaland appartient à cette catégorie de joueurs. » Le Cyborg appréciera… pas sûr, en revanche, qu’il soit plus clément pour autant.

